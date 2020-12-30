На Ставрополье приняты меры по обеспечению жителей региона качественной и доступной медицинской помощью в выходные и новогодние праздничные дни. Для этого проверены утвержденные схемы маршрутизации пациентов.Так, к примеру, если отделение в одном из стационаров будет проводить противоэпидемические мероприятия, пациенты будут перенаправлены в другое медучреждение. Это касается и отделений для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.Так, 2, 4, 5, 6, 8, 9 января объявлены рабочими для больниц, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Будут работать в штатном режиме и все отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения. Пациенты с недомоганием могут своевременно обратиться за медицинской помощью.Сформировано более 250 выездных бригад скорой медицинской помощи. К их работе привлекли фельдшеры и волонтеры.Напомним, что вызовы подразделяются на экстренные – при угрожающих состояниях пациента, обслуживаются в приоритетном порядке; и неотложные – могут быть переданы в поликлинику.Для оказания медицинской помощи больным с респираторной инфекцией и COVID-19 развернуто 4209 коек, 70% из них обеспечены подачей кислорода. Еще более 500 коек – это подготовленный резерв, который может быть развернут в течение 48 часов.Для больных коронавирусом в легкой и среднетяжелой форме, проходящих лечение на дому, на январь закупаются препараты на сумму более 58 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Губернатор Ставрополья рассказал о самочувствии на второй день после прививки против коронавирусаЕго рабочий день 30 декабря начался на ставропольском курорте (подробнее)