В 2021 году на Ставрополье врачи скорой и неотложной помощи по показаниям начнут выдавать лекарства амбулаторным пациентам с признаками коронавируса при первичном осмотре, не дожидаясь дальнейших исследований. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.Сейчас набор препаратов назначает только лечащий врач-терапевт, а сотрудники поликлиники, родственники или волонтеры доставляют препараты на дом больному.- Это поможет как можно раньше начать правильное лечение пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции, сократив период до начала применения необходимых лекарств как минимум на сутки. Я в этом вижу большое подспорье, поскольку наша основная задача – не допустить попадания пациентов в стационар, а остановить болезнь на амбулаторном этапе, - рассказал министр.Работа по снабжению лекарствами врачей скорой и неотложной помощи лекарствами для пациентов будет организована в течение полутора недель.До конца декабря в регионе предусмотрена возможность обеспечения лекарственными препаратами 13 246 амбулаторных пациентов.На сегодняшний день медикаменты получили 92% от запланированного количества пациентов, которые нуждаются в этом виде помощи.Глава Минздрава подчеркнул, что в условиях ажиотажного спроса на группы препаратов по лечению респираторных инфекций по всей стране, в регионе удалось создать запас лекарств не только на декабрь 2020 года, но и на январь 2021.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дожить до свадьбы золотой»: пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирусИстория настоящей любви, которой не страшен коварный вирус (подробнее)