На Ставрополье ситуация с COVID-19 остается сложной. Однако, по словам министра здравоохранения края Владимира Колесникова, наметилась тенденция ее стабилизации.— Нам удалось избежать массового неконтролируемого прироста пациентов с коронавирусной инфекцией, — уточнил Колесников.По его словам, на Ставрополье активно развивается сеть ПЦР-лабораторий. Сегодня их 25. Охват тестированием превышает 200 человек на 100 тысяч населения. Это позволяет на ранней стадии выявлять болезнь и прерывать цепочку ее распространения.Тем временем на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за сутки скончались еще пациентов с подтвержденным диагнозом. Число умерших в регионе достигло 726.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 246 человек.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала. что в 2021 году на Ставрополье врачи скорой и неотложной помощи по показаниям начнут выдавать лекарства амбулаторным пациентам с признаками коронавируса при первичном осмотре, не дожидаясь дальнейших исследований. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.Сейчас набор препаратов назначает только лечащий врач-терапевт, а сотрудники поликлиники, родственники или волонтеры доставляют препараты на дом больному.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дожить до свадьбы золотой»: пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирусИстория настоящей любви, которой не страшен коварный вирус (подробнее)