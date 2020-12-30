В Черкесске возбудили 18 уголовных дел в отношении 21-летнего жителя Карачаевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.В период с октября 2019 по август 2020 года молодой человек вымогал у девушек деньги. Он угрожал, что в противном случае опубликует порочащие их сведения в социальных сетях. Источник \\"КП\\" уточнил, что это были интимные фото. Среди жертв вымогателя были 21-летняя жительница Ставрополя и подросток из Краснодарского края. В общей сложности парень заработал на девушках более 39 тысяч рублей.- 28 декабря отделом дознания ОМВД России по Черкесску возбуждено 18 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство), в отношении 21-летнего жителя Карачаевска, - сказано в сообщении полиции.Ранее в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по аналогичным фактам.