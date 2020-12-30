В Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев в защитной лесополосе. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.Известно, что факт браконьерства выявили сотрудники Невинномысского лесхоза вблизи села Кочубеевское. Там уничтожили 8 деревьев белой акации.Чтобы установить личность злоумышленников, сотрудники лесхоза разместили на деревьях оборудование для скрытой фото- и видеосъемки.Браконьера удалось задержать на месте преступления. Причиненный им ущерб оценили в 134 тысячи рублей. Сейчас полиция Кочубеевского района проводит проверку.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии задержали банду крупных сбытчиков наркотиков, сказано в сообщении следственного управления СКР по республике. Группу создали осенью 2020 года.В нее входили семь человек, среди которых трое полицейских. По данным источника \\"КП\\", это старшие сержанты Руслан К. и Саид-Магомед М., а также младший лейтенант полиции Яхья К.. Вина первых двух сотрудников МВД подтвердилась в ходе контрольной закупки: полицейские продали за 5 тысяч рублей 2 флакона сильнодействующего наркотика и 4 капсулы «лирики».