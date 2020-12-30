На Ставрополье количество коек для Covid-пациентов соразмерно с уровнем заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.В регионе постоянно держится резерв свободных мест для приема больных коронавирусом и пневмонией на уровне 20%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.На сегодняшний день в крае для этих целей развернуто 4 209 коек. При этом уровень заболеваемости в разных территориях отличается, как и показатель их загруженности.По словам министра, в случае пикового роста заболеваемости в течение 48 часов могут быть развернуты еще порядка 542 коек. Но пока необходимости в этом нет.Наращивание числа больничных мест для людей с диагнозом коронавирусной инфекции в крае не влияет на качество оказания помощи пациентам другого профиля.- Есть регионы, где процент койко-мест, занятых под лечение Covid-пациентов, от общего числа коек всех профилей достигает 50-60%. Мы соблюдаем баланс между необходимостью оказания помощи пациентам с коронавирусом и другими заболеваниями. В целом по краю количество перепрофилированных коек находится на уровне 18,8%. Это ниже среднего показателя по стране. Но для нашего региона в данной ситуации этого достаточно, - добавил Владимир Колесников.