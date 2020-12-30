В Ставрополе на Новый год прекратят работу троллейбусы №1,2,4 и 9. А в центре города закроют улицы Михаила Морозова, Маршала Жукова, Кавалерийская и Дзержинского.Маршрутные такси, автобусы будут объезжать эти участки от Артёма по Мира, Маяковского, Комсомольской и Голенева. Ограничения продлятся с 21.00 часов 31 декабря 2020 года до 06.00 утра 1 января 2021 года. Перекроют дороги и в юго-западном районе Ставрополя — часть проспекта Российский. Поэтому общественный транспорт №8М, 20 и 48 поедет от проспекта по улицам Юго-Западный обход, Пирогова, Тухачевского.