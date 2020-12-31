На Ставрополье за сутки коронавирус выявлен у 244 человек. Семь больных, к сожалению, скончались. Есть и положительные новости – 354 пациента выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения. Ежедневную статистику по COVID-19 опубликовал губернатор Владимир Владимиров.– Едва ли в прошлом январе мы могли представить, что к началу Нового, 2021 года будем подводить и такие итоги. Но жизнь есть жизнь. И сейчас она учит нас стойко преодолевать трудности, становясь сильнее, – пишет глава региона в Instagram.Общее число заразившихся с начала пандемии на Ставрополье – 35 077 человек, выздоровевших – 31 732. В 733 случаях зафиксирован летальный исход.Тем временем количество сделанных тестов продолжает расти – за последнюю неделю их провели более 50 тысяч. Что касается общей эпидситуации – число активных зараженных последние пару месяцев стойко держится в районе 3,5 тысяч, слегка уменьшаясь и увеличиваясь в зависимости от дневной статистики.