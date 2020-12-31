В Ставрополе отменены все праздничные гуляния и массовые мероприятия в Новогоднюю ночь. Концерты и торжества будут транслироваться онлайн, а общественный транспорт уйдет с маршрутов. Об этом сообщает городская администрация.– Формат празднования Нового года и Рождества в Ставрополе в этом году определила эпидемиологическая ситуация. Масштабных городских гуляний не предусмотрено, – сообщает пресс-служба мэрии.Все, что останется от Нового года – музыка на площади Ленина и прямая трансляция обращения президента Путина на Александровской площади.– Транспорт уйдет с маршрута за час до наступления 2021 года. 31 декабря 2020 года на линию выйдут 52 троллейбуса, 206 автобусов и 469 маршруток. В первый день количество транспорта будет существенно сокращено – 26 троллейбусов, 75 автобусов и 142 маршруток.Список трансляций концертов и время их проведения можно найти на сайте мэрии Ставрополя.