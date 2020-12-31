Глава Ставрополья Владимир Владимиров объехал несколько «коронавирусных» больниц, чтобы поздравить с Новым годом дежурных врачей. Праздничную ночь они встретят в «красной зоне», спасая пациентов.– Дежурные бригады, сегодня заступившие на смену, будут нести вахту всю ночь. Очень хочется, их поддержать, чтобы несмотря на тяжёлый труд, они тоже почувствовали настроение праздника, – пишет глава региона в Instagram.Врачи получили подарки и благодарность от губернатора за их тяжелейший, самоотверженный труд.– Пусть наступающий год станет для работников здравоохранения легче, чем уходящий! Мы постараемся все для этого сделать. Спасибо вам, дорогие наши врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары! Вы – наши герои, – резюмировал Владимир Владимиров.Напомним, что за последние сутки на Ставрополье выздоровело 354 пациента с COVID-19. У 244 человек была диагностирована болезнь. Семь человек, к сожалению, скончались.