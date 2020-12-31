Резерва лекарств от коронавируса на Ставрополье хватит как минимум до середины февраля. Естественно, запасы будут пополняться по мере надобности. Приятные новости сообщили в правительстве региона.Отмечается, что объемы лекарственных средств постоянно отслеживаются и, при необходимости, закупаются все необходимые медикаменты. Среди них антибиотики, противовирусные и гормональные препараты, а также противовоспалительные.Общая стоимость заготовленных медикаментов оценивается в 70 миллионов рублей. Кроме того, существует дополнительный резерв лекарств еще на 49 миллионов.