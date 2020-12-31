В Ставрополе наконец-то завершена долгожданная реставрация краевого театра кукол! Здание на проспекте Октябрьской Революции полностью отремонтировано и готово принимать первых посетителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимров.– Пожалуй, немного в крае найдется известных объектов, открытие которых было бы, в прямом смысле слова, долгожданным. Краевой театр кукол много лет ждал своего возрождения. После включения в национальный проект «Культура» и федеральной финансовой поддержки появились реальные перспективы, что театр однажды распахнет свои двери для зрителей. Этот день близок, – написал глава региона.Здание театра снова стало светлым, прекрасным и, что приятно, сделалось более современным. Отремонтированы кабинеты, помещения, холлы, буфет, а также сцена и гардеробная. Кроме того, театр получил новое оборудование для постановок.Однако когда театр будет открыт для посещения, в связи с пандемией, остается загадкой.