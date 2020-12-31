Губернатор Владимир Владимиров опубликовал новогоднее обращение к ставропольцам. Глава региона поздравил земляков с Новым годом и отметил, что трудности закалили и сплотили людей.– Дорогие друзья, уважаемые ставропольцы! Уходит в прошлое 2020 год. Он был непростым, но многому нас научил. Напомнил о том, что является самым важным в человеческой жизни. Как много в ней значат доброта и отзывчивость, умение сопереживать и разделять. И, провожая год, мы говорим спасибо медикам, ставшим на долгую вахту для защиты здоровья людей, – сказал Владимир Владимиров.Губернатор отметил и вклад волонтеров, которые денно и нощно помогали заболевшим справиться с недугом. И назвал взаимопомощь и поддержку – главным уроком уходящего года.– Дорогие друзья! Пусть приходящий год подарит нам главное – надежду, – пожелал политик. – Надежду на то, 2021 год будет полон радостных и светлых событий. Давайте улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, любви, мира. И поднимем бокалы за счастье и благополучие в каждом доме. За здоровье наших родителей и детей. За наш родной Ставропольский край. За нашу страну. С праздником вас, с Новым годом!