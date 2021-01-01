В Георгиевске, издавна славящемся шумными и богатыми ярмарками, открыт сказочный городок с уникальными павильонами ручной работы.Мобильный ремесленно-выставочный комплекс стоимостью в 4,7 млн рублей создан в рамках реализации программы местных инициатив.Девять рукотворных «избушек» гармонично вписались в убранство центральной городской площади в дополнение к ледовому катку, детскому «кремлю», красавице елке и резиденции Деда Мороза.На создание стилизованного городка ушло несколько тысяч деталей из натуральной сосны, которые вручную выпилили мастера. Мастера стилизовали павильоны в духе традиционных ярмарочных домиков, используя элементы русского быта.Причем, все эти элементы не повторяют друг друга. А чтобы павильоны больше отражали старинный быт, ремесленники использовали технологии состаривания дерева.Подворье собирается как конструктор, что дает возможность комплексу видоизменяться и выставляться в разных городах Ставрополья и за его пределами.