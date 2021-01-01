В Ставрополе в новогоднюю ночь родились четверо малышей. Глава города посетил родильные дома краевого центра, чтобы встретиться с мамами, дети которых появились на свет после боя курантов.Как сообщили в пресс-службе администрации города, особое внимание уделялось мерам эпидемиологической безопасности.- Рождение на свет нового человека – это великое чудо. Ставрополь встретил не только Новый год, но и своих новых жителей. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы, радовали вас своими успехами, - обратился градоначальник Иван Ульянченко к мамам.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в новогоднюю ночь сеть взорвали ролики, где мужчина в костюме Дед Мороза раздает сладкие подарки горожанам за отжимания.Так, в парке Победы сказочный герой слушал новогодние стихи из уст маленьких ставропольцев, раздавал им бесплатные подарки, шутил с их родителями, которые в свою очередь, демонстрировали спортивные успехи на центральной аллее.