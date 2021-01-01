На Ставрополье к 2021 году в рамках благотворительной акции \\"Елка желаний\\" исполнили мечты еще трех детей. Сказочным волшебником выступил губернатор края Владимир Владимиров.Так, близнецы из Невинномысска Андрей и Антон Ларионовы загадали получить путевку на горнолыжный курорт и хороший велосипед, подходящий для езды и по трассе, и по бездорожью.Пятилетний Филипп Барыльник получил планшет. А 10-летний житель Невинномысска Сергей Стасенко давно мечтал научиться играть на флейте. Все эти мечты к 2021 году осуществились.- \\"Елка\\" исполнила и мое желание - я увидел много счастливых детских лиц, чьи мечты смог осуществить, - поделился Владимир Владимиров.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в Ставрополе в новогоднюю ночь родились четверо малышей. Глава города посетил родильные дома краевого центра, чтобы встретиться с мамами, дети которых появились на свет после боя курантов.Как сообщили в пресс-службе администрации города, особое внимание уделялось мерам эпидемиологической безопасности.- Рождение на свет нового человека – это великое чудо. Ставрополь встретил не только Новый год, но и своих новых жителей. Желаю, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы, радовали вас своими успехами, - обратился градоначальник Иван Ульянченко к мамам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Волшебство по-ставропольски»: мужчина переоделся в Дед Мороза и раздавал детям бесплатные подарки в новогоднюю ночьПо словам Георгия, «нужно в любом статусе оставаться человеком и делать людям добро» (подробнее)