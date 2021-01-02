На Ставрополье еще семь пациентов с коронавирусом скончались за последние сутки. Число заболевших выросло на 245 человек. Выздоровели и выписались всего 65 пациентов. Подробности сообщает глава региона Владимир Владимиров.Так, с начала пандемии на Ставрополье всего 35 570 человек заболели COVID-19. 31 974 жителей сняты с медицинского наблюдения в связи с полным выздоровлением. К сожалению, 747 пациентов не смогли справиться с болезнью и погибли.– Мы все очень надеемся, что этот год станет годом, когда коронавирус уйдёт. Но пока он по-прежнему представляет серьёзную угрозу здоровью. Соблюдение мер профилактики поможет от нее защититься. Всем желаю здоровья, берегите себя! – резюмировал статистику за 1 января 2021 года в своем Instagram губернатор Владимир Владимиров.