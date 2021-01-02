На площади Ленина в центре Ставрополя открыта резиденция Деда Мороза. Новогоднгий волшебник будет принимать детей до 7 января. Об этом сообщает администрация города.Самых юных жителей города приглашают поиграть с Дедом Морозом – для них ежедневно рядом с резиденцией проходят специальные мероприятия. Сама резиденция дополнительно защищена от вирусов: антисептики, средства индивидуальной защиты и рециркуляторы воздуха сделают отдых максимально безопасным.Тем же, кто хочет поберечься и остаться дома, можно обратиться к Деду Морозу иначе. Для этого специально создан Instagram-аккаунт @ded.moroz26.