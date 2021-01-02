На Ставрополье вновь похолодает до -6 градусов. Однако снега в ближайшие дни можно не ждать – погода будет ветренной и туманной. Подробности сообщает краевой Гидрометцентр.По прогнозам синоптиков, после потепления до +11 в субботу 2 января, начнет холодать. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +3...+8. А вот в ночь на понедельник, 4 декабря будет уже куда холоднее – от -1 до -6 градусов.Днем температура все-таки поднимется до +1..+3 в крайцентре и до +6 по краю. Однако местами будет туманно и ветрено, с порывами до 15-18 метров в секунду.