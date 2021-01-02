Ставропольские лесники проводят рейды в защиту хвойных деревьев в новогодние праздники. В этот период на землях лесного фонда особенно активничают граждане, желающие получить бесплатную елку. А иногда и несколько – на продажу.Специалисты напоминают, что за вырубку деревьев грозит штраф до 300 тысяч рублей. Срубив елочку, можно нарваться даже на лишение свободы до двух лет.Тем временем, леса действительно изобилуют зелеными красавицами. Особенно много сосен – целых 2,8 гектаров высаженных деревьев. А вот специально созданных рощ для заготовки новогодних красавиц нет и не планируется. Поэтому елки добропорядочным жителям края придется покупать.