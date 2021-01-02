В Северной Осетии осужден по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» экс-начальник УФСИН по республике Юрий Емельянов. Подробности сообщает пресс-служба СКР РСО-Алания.Емельянову дали 2,5 года колонии за два эпизода превышения полномочий. Сначала он затеял строительство в колонии, не подписав госконтракт. А потом организовал капремонт в помещениях на сумму 3 миллиона рублей. Только никаких работ проведено не было. А подпись под документами о приемке работ стояла. И государственные деньги ушли сторонней компании.Кроме лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, Емельянова заставили возместить нанесенный ущерб в размере 3 миллионов рублей.Юрий Емельянов возглавлял УФСИН Северной Осетии с 2016 года, а всего в органах исполнения наказаний служил 26 лет. Имел ряд ведомственных наград, а также медалями от Минюста, ФСИН и Следственного комитета РСО-Алании.