В Дагестане зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, передает пресс-служба республиканского управления МЧС.О жертвах и последствиях ЧП пока ничего не говорится. Известно, что толчок зафиксировали в 1:07 в акватории Каспийского моря - в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Беледжи). Сейсмособытие случилось на глубине 30 километров.2 января в Дагестане тоже зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Толчки зарегистрировали в 21 километре от Дербента и в 12 км - от Дагестанских Огней.