Полицейского, застрелившего мужчину в Каспийске, прикомандировали в Дагестан из Ярославля, сообщает \\"КП - Ярославль\\".В час ночи 2 января в полицию сообщили о нападении на женщину. Прибывшие на место сотрудники увидели, что 43-летний местный житель бьет девушку на улице. Ярославский полицейский потребовал нарушителя остановиться, но тот пошел на него.- Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба СКР по РД.Полицейский задержан. Ему вменяют статьи \\"Убийство\\" и \\"Превышение должностных полномочий\\".