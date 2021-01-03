Пожар на горе Бештау потушили без специальной техники. Специалисты гасили пламя вручную, следует из видео, опубликованных СК РПСО МЧС России.Возгорание случилось 2 января на склоне горы. Работа осложнялась тем, что горел крутой склон, куда было невозможно загнать спецтехнику. Помимо прочего, ветер быстро разносил огонь по сухой траве.Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Ущерб оценивается. В Минприроды заявили, что ЧП не затронуло особо охраняемую природную территорию. Флоре и фауне ничего не угрожало.