В Андроповскую районную больницу привезли 148 автоматизированных рабочих мест. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях.Места оснащены современным оборудованием, среди которых - средства для криптографии и информационной безопасности. Выпуск больничных и ведение документации теперь будет проходить в электронном виде.- Современные возможности теперь появятся и в каждом подразделении больницы. В том числе в удаленных фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, - написал Владимиров.Оборудование закупили в рамках нацпроекта \\"Здравоохранение\\". В 2021 году на Ставрополье приобретут более 7,5 тысяч автоматизированных рабочих мест для больниц.