Аэропорт имени Александра Суворова в Ставрополе перенес входящие и выходящие рейсы в Минводы, гласят данные на сайте организации. Причиной перестановки послужил туман.Три рейса из Москвы 3 января уже приземлились в Минеральных Водах. Еще один маршрут перенесли на более позднее время. За сегодняшний день ставропольский аэропорт должен принять еще три самолета.Отметим, что похожая ситуация сложилась и с вылетами из Ставрополя. Половина рейсов задерживается из-за того, что место отправки перенесли в Минводы.Судьба одного вечернего рейса из Ставрополя в Москву пока не определена.