Семь жителей Ставропольского края стали миллионерами после розыгрыша лотереи \\"Руское лото\\". Об этом сообщает пресс-служба организации.Организация разыгрывала тысячу призов по миллиону рублей. Среди победителей - семь человек со Ставрополья (они получат миллион рублей). Еще четыре человека выиграли по 706 тысяч рублей.Самыми удачливыми оказались москвичи (113 миллионеров), петербуржцы (45) и башкиры (22). Всего в новогоднем розыгрыше выиграли 11,7 млн билетов. Общая сумма выигрышей - 2,3 млрд рублей.