На Ставрополье коронавирус унес жизни еще 6 человек. COVID-19 нашли еще у 246 жителей, а 98 были сняты с медицинского наблюдения в связи с полным выздоровлением. Подробности сообщает губернатор Владимир Владимиров.По данным на 4 января 2021 года за весь период пандемии в крае зафиксировано уже 36 059 случаев заболевания коронавирусом. 32 263 пациента вылечились. Часть больных спасти не удалось – в 761 случае все завершилось летальным исходом.Отметим, что за последнее время количество активных больных несколько выросло – сейчас порядка 3,8 тысяч человек заражены COVID-19. Среднее число за последние два месяца колеблется в районе 3,5 тысяч. Однако ситуация остается под контролем.– Тестирование на COVID-19 не прерывается ни на сутки. Общее количество проведённых исследований составляет уже около 1 миллиона 105 тысяч. Выявленные факты заражения берутся на контроль. Система здравоохранения края по-прежнему работает в усиленном режиме. Заболевшим оказывается медицинская помощь, – резюмировал губернатор Владимир Владимиров.