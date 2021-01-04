Аэропорт Ставрополя вернулся к работе в нормальном режиме после переноса части рейсов в Минеральные Воды из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.В воскресенье туман стал причиной переноса большинства вылетающих и прибывающих рейсов в ближайший аэропорт. Из-за этого в расписании появились существенные задержки, а вылетающим приходилось тратить лишние 2 часа на трансфер.Однако на данный момент ситуация с погодой над Ставрополем нормализовалась. Авиарейсы вылетают и прибывают по расписанию.