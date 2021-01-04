Стало известно, когда стартует вакцинация от коронавируса на Ставрополье. Это произойдет после поступления новой партии вакцины, как только она поступит в медучреждения. Записаться сможет любой желающийЗаписаться на вакцинацию можно будет точно так же, как на прием к врачу – удаленно или с помощью звонка в регистратуру поликлиники. Талонов в каждом прививочном пункте будет ровно столько же, сколько ампул вакцины. И как только они закончатся – вакцинация будет приостановлена до получения следующей партии.Однако точная дата поступления вакцины еще не объявлена. На данный момент в край привезли 5142 дозы «Гам-КОВИД-Вак», привито уже более 3,2 тысяч человек. Первыми прививки будут получать медики, педагоги и социальные работники.