В Ставрополе назвали самые популярные и редкие имена малышей в прошедшем 2020 году. Подробности сообщает городской отдел ЗАГС.Так, список горожан пополнился маленькими Платоном, Леонелем, Белославом, Ларионом. Среди оригинальных женских имен Анфиса, Велина, Дарина, Мира, Николь и Ждана.Среди самых популярных и распространенных имен совсем немного неожиданностей. Мальчиков в Ставрополе чаще всего называют Артемами, Сашами, Максимами и Михаилами. В список популярнейших женских имен попали София, Арина, Мария, Полина и, неожиданно, Ева.