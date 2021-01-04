В Пятигорске неизвестные вандалы сломали городскую новогоднюю елку. Неизвестные сорвали гирлянды и повредили конструкцию металлической красавицы.– Пока погода ломает деревья в парке, вандалы поломали елочку на площади в новом сквере на Квартале. Повредили конструкцию и сорвали гирлянды. Но мы ее восстановим, – заявил глава курортного города Дмитрий Ворошилов.Пользователи соцсетей призвали найти вандалов и призвать их к ответу. Люди категорически не понимают, как можно было покуситься на символ праздника и даже просят мэра «показать» лица нарушителей на видео, чтобы ускорить процесс поимки негодяев.