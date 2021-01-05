В Ставрополе из-за пандемии были отменены все массовые новогодние и рождественские мероприятия. Но концерты решили провести, правда, в онлайн-режиме. Концерт «Рождественская круговерть» состоится 6 января. В этот день выступит вокальный ансамбль песни терских казаков «Наследие». Трансляция пройдет в Instagram: на страничке концертно-творческого объединения «Аккорд» @akkord_st и самого ансамбля @nasledie_stavropol. В сочельник выступит также камерный ансамбль «Элегия» с музыкальным представлением. Онлайн-трансляция: @akkord_st и в аккаунте ансамбля @elegiya.2020. На Рождество приготовили онлайн-показ музыкальной сказки «Двенадцать месяцев» театра песни «VIVA». Его можно посмотреть в Instagram на страничках @akkord_st и @viva.stav. А 14 января организуют концерт «Рождество несказанное» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле». Слушайте и смотрите в Instagram: @akkord_st и @cantabile_st .