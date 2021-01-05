В столице Северной Осетии, в городе Владикавказ, по случаю проведения праздничных мероприятий на Рождество перекроют дороги. Уже с утра 5 января закрыли для передвижения улицу Армянскую (от Г.Баева до Ч.Баева).А с 8.00 часов в сочельник, 6 января, и до 7 числа ограничения введут по следующим адресам: улица А.Кантемирова (от К.Хетагурова до Армянская); улица Рождественская (от А.Кантемирова до Армянская); улица Августовских событий (от О.Кошевого до Чапаева); улица Тургеневская (от Таутиева до Барбашова); улица Дзержинского (от Доватора до Гончарова); улица Гастелло (от Кубалова до Ген. Плиева); улица Митькина (от Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на улице Гастелло) и улица Красногвардейская (от въезда в парк Мемориал Славы).