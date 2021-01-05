В Кабаридно-Балкарии проводится следственная проверка после гибели ребенка в селении Жанхотеко Баксанского района. Как рассказали в СКР республики, несовершеннолетний отравился газом в частном доме из-за нарушения в работе системы приточно-вытяжной вентиляции. Ребенок потерял сознание и скончался.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сказано в сообщении на официальном сайте следственного комитета КБР.