В Ставропольском крае, по сообщению местного управления МЧС, 6 января ожидается гололедица. Водителей просят быть осторожнее. Ставропольский Гидрометцентр прогнозирует до -5 в регионе ночью, местами туман. Днем в среду на Ставрополье +1...+11, в западной части небольшой дождь.В Ставрополе предстоящей ночью -2...-4. Днем: +6...+8, без существенных осадков. Опасных метеорологических явлений не обещают. На Рождество, 7 января, в Ставропольском крае до +10 градусов, солнце. В краевом центре в четверг передают +8...+10, тоже ясно.