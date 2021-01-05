На Ставрополье для школьников возвращают очный режим обучения. Как рассказали в краевом Минобре, после зимних каникул учеников ждут в школах.- Во всех школах края учебный процесс с 11 января начнется в очном формате, - сказано в сообщении министерства.При этом с 11 января по 6 февраля в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, \\"учебный процесс будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий\\". Студенты продолжат учиться дистанционно до 6 февраля.Некоторые школы Ставропольского края, напомним, перевели на удаленный формат обучения в декабре.