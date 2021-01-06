В Ставропольском крае выявили картельный сговор на 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональное управление ФАС.На сговор фирм пожаловалось ООО \\"Компьютер-Союз\\". Специалисты службы установили, что субъекты согласовывали свои действия на торгах. Кроме того, участники розыгрыша порой использовали один IP-адрес, следует из данных ФАС.Одна из таких махинаций - тендер с Ставропольской филармонией. Им требовались мониторы на 59 млн рублей. Согласно информации антимонопольной службы, на тендер претендовали 8 юрлиц: две ИП из Ставрополя и Грозного, а также шесть фирм из Ставрополя, Михайловска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Барнаула и Москвы.На первом этапе отсеяли половину участников. Затем две фирмы не предоставили предложение по сумме тендера. А две другие компании, выдвигая цену, делали это с одного IP-адреса. Проигравшую сторону в тендере ставропольской филармонии отвергли, потому что \\"представлены разные редакции Устава\\".Специалисты ФАС заметили, что семь юрлиц регулярно выходили на торги с одного IP-адреса. Выявлены нарушения в розыгрыше 82 тендеров, общая стоимость которых оценивается около 300 млн рублей.- По результатам антимонопольного расследования комиссия Ставропольского УФАС России признала в действиях 5 хозяйствующих субъектов и двух индивидуальных предпринимателей факт нарушения требований ФЗ \\"О защите конкуренции\\", - сказано в сообщении.Предписание решено не выдавать, поскольку торги завершены, а контракты подписаны.