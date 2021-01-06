На Ставрополье за последние сутки к 6 января 2021 коронавирус выявлен еще у 240 человек. На больничных койках скончались двое зараженных. 273 человека выздоровели и были сняты с медицинского учета.Как сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, суточная статистика по коронавирусу к 6 января получилась позитивной. Число погибших существенно меньше средних 6-7 человек, много пациентов выписано из больниц. Число активных больных остается на стабильном уровне в 3 тысячи человек.За весь период пандемии было заражено 36 534 ставропольца. Из них 32 862 человека уже выписались из медучреждений. 770 пациентов не смогли справиться с болезнью и погибли.– Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается в постоянном режиме. Количество проведенных тестирований растёт. Всего на Ставрополье уже проведено свыше 1 миллиона 110 тысяч исследований на коронавирус, – сообщает глава региона в Instagram.