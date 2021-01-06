На Ставрополье за последние сутки с 5 на 6 января 273 пациента выздоровели от коронавируса и были сняты с медицинского наблюдения. За то же время болезнь была выявлена у 240 человек. К сожалению, два заболевших не смогли справиться с болезнью и погибли.– Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 32,8 тысячи человек. В том числе, за минувшие сутки выписано и снято с медицинского наблюдения 273 пациента, – пишет в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.За весь период заболели коронавирусом уже 36 543 человека. Выздоровевших немногим меньше – 32 862 пациента. Летальным исходом завершилось 770 случаев болезни.– Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается в постоянном режиме. Количество проведенных тестирований растёт. Всего на Ставрополье уже проведено свыше 1 миллиона 110 тысяч исследований на коронавирус. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Продолжается вакцинация, – резюмировал глава региона.