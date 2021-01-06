В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве человека. По предварительным данным, после ссоры 28-летний мужчина застрелил оппонента из ружья в голову. Расследованием занимается следственное управление СКР по региону.Тело 23-летнего парня со страшной раной головы нашли на склоне горы Тарки-Тау 3 января 2021 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а следователи начали допрос знакомых погибшего.В результате удалось выйти на 28-летнего жителя Махачкалы, у которого с убитым была ссора. Его задержали по подозрению в убийстве. Предположительно, они встретились на склоне горы для решения проблемы, но беседа закончилась преступлением.– Подозреваемый задержан. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану.