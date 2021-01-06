Эпидемиологическая ситуация на Ставрополье остается под контролем, а число больных коронавирусом не растет. Об этом на брифинге рассказала замминистра здравоохранения региона Наталья Звягинцева.По состоянию на 6 января прирост числа зараженных остается ниже единицы, что подчеркивает достаточно позитивную ситуацию с распространением коронавируса на Ставрополье. На данный момент с подтвержденным диагнозом в больницах находится 2059 человек, еще порядка 3500 – с внебольничными пневмониями. Амбулаторно лечатся еще порядка 7400 жителей края.– Заключено соглашение между правительством Ставропольского края и Минздравом России об обеспечении амбулаторных пациентов лекарствами против коронавируса. С 1 ноября 2020 года препаратами были обеспечены более 13 тысяч больных, на что ушло порядка 105 миллионов рублей, – рассказала Наталья Звягинцева.По словам заместителя министра здравоохранения Ставрополья, на январь и февраль закуплена партия лекарств на 58 миллионов рублей. Препараты больным, чаще всего, доставляют волонтеры. Но их также можно купить в аптеках – это позволяется сделать близким зараженного.Напомним, что за последние сутки в крае заразились 240 человек, выздоровели 273 и два пациента, к сожалению, скончались.