Губернатор Владимир Владимиров опроверг слухи о недостатке донорской крови в зеленокупской районной больнице. И вообще на Ставрополье. По словам политика, никакого недостатка в крови нет, а резервы пополняются благодаря добровольцам.– Во-первых, донорская кровь есть. Примерно 27 тонн собрали по итогам прошлого года. Нынешних запасов вполне достаточно для обеспечения потребностей Ставрополья. В этом году резервы только пополняются. Около 300 человек откликнулись на призыв краевой станции переливания и стали донорами крови в дни январских каникул, – сообщил Владимир Владимиров.По словам губернатора, зеленокумская больница, которая упоминалась в слухах, также не испытывает недостатка в крови. Все нуждающиеся пациенты получают ее в полном объеме.– Тем не менее, я поручил краевому минздраву проанализировать ситуацию: что могло вызвать такую обеспокоенность и привести к появлению панических слухов, – резюмировал Владимир Владимиров.