На Ставрополье мальчик погиб во время игры в прятки. Он залез на столб ЛЭП и погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошел 5 января в селе Просянке Петровского горокруга.– 15-летний подросток решил спрятаться от друзей, в результате чего поднялся по столбу линии электропередачи и задел провода. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, – говорится в сообщении пресс-службы.После проверки следователи установили, что несчастный случай произошел по вине электриков. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновнику может грозить до 3 лет лишения свободы.Расследование продолжается.