На Ставрополье умер 777-й больной коронавирусом. Семь новых летальных случаев зарегистрировали в течение дня, сообщает Владимир Владимиров.Местные специалисты провели уже более 1,1 млн исследований на COVID-19. Благодаря этому удалось выявить 36786 зараженных. Из них выздоровели 33160 человек, продолжают лечение - еще 2849 пациентов.- Зимние праздники мы проводим с самыми близкими и дорогими людьми. Это время поздравлений, пожеланий здоровья и благополучия. Но чтобы они сбылись, в первую очередь необходимо внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности, профилактики, - сказано в сообщении.