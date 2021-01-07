На Ставрополье увеличат количество врачей и фельдшеров. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.До 2024 года число специалистов, пошедших учиться по целевому направлению, вырастит на 560 человек. Кроме того, увеличится количество людей, которые получили среднее профессиональное образование по направлению.Действует также федеральная программа \\"Земский доктор\\". В 2021 году по ней на работу устроят 77 врачей и 16 фельдшеров. С 2022 года специалистам, ушедшим работать в село или маленький город, увеличат выплату на 100 тысяч рублей. Напомним, что сейчас участники программы могут рассчитывать на выплату от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.