Арбитражный суд Ставропольского края 13 января рассмотрит иск Минздрава к двум поставщикам ИВЛ, следует из данных на сайте суда.В октябре 2020 года стало известно, что ответчики - \\"Концерн \\"Радиоэлектронные технологии\\" (далее \\"КРЭТ\\") и ООО ГК \\"Отечественные приборы\\" - срывают сроки по поставке 331 аппарата ИВЛ \\"Авента-М\\". Иск к \\"КРЭТ\\" был оставлен без движения, чтобы стороны смогли урегулировать вопрос во внесудебном порядке. Исполнителя заказа обязали до конца месяца поставить и установить 312 аппаратов ИВЛ.Подрядчик с задачей не справился. Минздрав Ставрополья требует взыскать с фирмы 566 млн рублей и разорвать контракт.- Назначить дело к судебному разбирательству на 13 января 2021 года на 11 часов, которое состоится в помещении суда в Ставрополе, - говорится в документах суда.В этот же день пройдут слушания и по иску к \\"Отечественным приборам\\". Министерство здравоохранения Ставрополья хочет получить от них 27,5 млн рублей.ПО ТЕМЕЕгор Крид и 331 ИВЛ: рейтинг самых громких исков 2020 года на Ставрополье\\"КП\\" рассказывает, чем закончились самые заметные слушания в Арбитражном суде [подробности]