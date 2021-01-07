Администрация Пятигорска обжалует решение суда по иску прокуратуры, сказано на сайте Арбитражного суда.В июле 2020 года прокуратура установила, что мэрия приняла муниципальные акты о контроле за использованием полезных ископаемых. Надзорный орган обратился в суд, чтобы решить вопрос.- Суд не вправе обязать и орган местного самоуправления принять или дополнить какой-либо нормативный правовой акт, поскольку это является исключительной компетенцией органа местного самоуправления, - постановил Арбитражный суд Ставропольского края.Прокуратура обжаловала решение. И после того, как дело вернули в суд первой инстанции, требования органа одобрили.- Суд решил обязать администрацию города Пятигорска разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации \\"О недрах\\".Отмечается, что мэрия даже не готовила соответствующие акты. Приговор теперь обжалует администрация. Заседание назначено на 25 января.ПО ТЕМЕЕгор Крид и 331 ИВЛ: рейтинг самых громких исков 2020 года на Ставрополье\\"КП\\" рассказывает, чем закончились самые заметные слушания в Арбитражном суде [подробности]