Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу \\"Black Star\\" к решению по делу о концерте Егора Крида в Ставрополе. Об этом сообщает Арбитражный суд на своем сайте.В 2018 году \\"Black Star\\" и ООО \\"Независимое гастрольное агентство\\" договорились о выступлении Егора Крида в Ставрополе. За концерт лейбл просил 1,1 млн рублей. Кроме того, организатор - \\"Независимое гастрольное агентство\\" - брал на себя расходы за устройство мероприятия.В октябре 2019 года концерт перенесли из-за трагедии в колледже Керчи. Стороны в срочном порядке перезаключили соглашению. По нему, никто не против переноса мероприятия на 10 дней. Кроме того, лейбл согласился снизить стоимость выступления своего артиста на 400 тысяч рублей.После выступления \\"Независимое гастрольное агентство\\" подало на \\"Black Star\\" в суд, требуя возместить убытки в 973 тысячи рублей. Эти деньги ушли на пиар-акцию и организацию выступления до его переноса. Суд отклонил требования истца.Тогда \\"Black Star\\" решил оспорить решение суда.- В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, - сказано в документе.Апелляцию отклонили.ПО ТЕМЕЕгор Крид и 331 ИВЛ: рейтинг самых громких исков 2020 года на Ставрополье\\"КП\\" рассказывает, чем закончились самые заметные слушания в Арбитражном суде [подробности]