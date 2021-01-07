QR-регистрацию на входе коснется более 1,6 тысяч кафе и ресторанов Ставрополья в течение всего дня. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.Информацию будут собирать в базу данных \\"Госуслуг\\". Сведения предоставят с учетом требований закона о защите персональных данных. Это поможет снизить угрозу заражения COVID-19 посетителей кафе и ресторанов, а также уведомлять их о возможных контактах с больными во время последних посещений заведений общепита.- В каждом из заведений с 11 января будет дежурить сотрудник, ответственный за пропускной режим. Он отсканирует личный QR-код посетителя и узнает, не состоит ли он в базе данных людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Здоровые посетители будут допускаться. Нездоровым или контактным с Covid-пациентом будет рекомендован режим самоизоляции, - сказано в сообщении.Ранее системой пользовались 1152 организации в ночное время. Сейчас же QR-регистрацию могут не вводить только те предприятия, которые работают на вынос.